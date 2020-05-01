Кім Чен Ин. Фото: ТСН

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Кім Чен Ин, лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки, дійсно мертвий.

Інформація про смерть північнокорейського лідера вірна на 99%. Оскільки із наступником Кім Чен Ина ще не визначилися, то інформація про його смерть поки не оголошується. Про це стверджує перебіжчик із Північної Кореї на ім’я Чі Сон Хо, повідомляє агентство Yonhap.

За його словами, найближчими днями Пхеньян зробить офіційну заяву про смерть свого лідера. Більш за все, що керуватиме КНДР Кім Йо Йон — сестра Кім Чен Ина.

Перебіжчик відмовився розкривати журналістам своє джерело, але зазначив, що Кім Чен Ин дійсно помер через деякий час після зробленої йому операції на серці. Це сталося в минулі вихідні.

Чі Сон Хо втік у 2006 році втік із Північної Кореї. Наразі він працює у законодавчих органах влади Південної Кореї, але зв’язки в КНДР у нього залишилися.

Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти через проблеми зі здоров’ям або перебуває в дуже тяжкому стані. Як відомо, глава КНДР вже кілька тижнів не з’являється на публіці.

На думку експертів, інформація про смерть Кім Чен Ина приховуватиметься кілька днів, доки остаточно не буде названо його наступника. Лідеркою Північної Кореї має стати сестра Кім Чен Ина — Кім Йо Йон.