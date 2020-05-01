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Коронавірус може швидко поширюватися в літаку. Фото: rtvi.com

Вчені показали, як COVID-19 при кашлі поширюється у салоні літака (ФОТО, ВІДЕО)

1 тра 2020, 17:23
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Коронавірусна інфекція COVID-19 може поширитися по всьому салоні літака. Це може відбутися у тому разі, якщо на борту присутній заражений пасажир.

Якщо носій вірусу кашляє, то з його організму виходять мікроби і переміщаються по всьому салону повітряного судна. Такого висновку дійшли науковці Університету Пердью в штаті Індіана, повідомляє Business Insider.

У такій ситуації хвороба повітряно-крапельним шляхом може передатися практично кожному пасажирові. У найбільшій небезпеці перебувають мандрівники, сидіння яких розташовані у безпосередній близькості до місця носія.

Дослідник Ціньян Чен пояснює, що мікроби, що виділяються в краплях при диханні, кашлі або чханні людини, здатні затримуватися в повітрі і переміщатися за рахунок свого крихітного розміру.

Розповсюдження коронавіруса в літаку. Фото: insider.com



Нагадаємо, професор мікробіології університету Арізони Келлі Рейнольдс вирішив дати кілька корисних порад, які допоможуть знизити ризик зараження COVID-19 у салоні літака.


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