Коронавірус може швидко поширюватися в літаку. Фото: rtvi.com

https://racurs.ua/ua/n137585-vcheni-pokazaly-yak-covid-19-pry-kashli-poshyruietsya-u-saloni-litaka-foto-video.html

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Коронавірусна інфекція COVID-19 може поширитися по всьому салоні літака. Це може відбутися у тому разі, якщо на борту присутній заражений пасажир.

Якщо носій вірусу кашляє, то з його організму виходять мікроби і переміщаються по всьому салону повітряного судна. Такого висновку дійшли науковці Університету Пердью в штаті Індіана, повідомляє Business Insider.

У такій ситуації хвороба повітряно-крапельним шляхом може передатися практично кожному пасажирові. У найбільшій небезпеці перебувають мандрівники, сидіння яких розташовані у безпосередній близькості до місця носія.

Дослідник Ціньян Чен пояснює, що мікроби, що виділяються в краплях при диханні, кашлі або чханні людини, здатні затримуватися в повітрі і переміщатися за рахунок свого крихітного розміру.

Нагадаємо, професор мікробіології університету Арізони Келлі Рейнольдс вирішив дати кілька корисних порад, які допоможуть знизити ризик зараження COVID-19 у салоні літака.