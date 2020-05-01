Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина

Ракурс
Карантин у Мукачево пом'якшують. Фото: РБК-Україна

У Мукачево з понеділка відкривають парки та торговельні центри

1 тра 2020, 16:57
999

Карантин у Мукачево пом’якшують із понеділка, 4 травня. Таке рішення було прийнято комісіями з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Із понеділка у місті планується відкрити для відвідування парки і торговельні центри, повідомляє прес-служба Мукачівської міськради у Facebook.

У повідомленні зазначено, що торговельні центри повинні дотримуватися низки вимог:

  • відвідувачі повинні бути в респіраторах або захисних масках;
  • персонал торговельних центрів повинен бути забезпечений засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавичками;
  • кожні дві години в усіх приміщеннях повинна проводитися дезінфекція;
  • у торгових залах не повинно бути понад одного відвідувача на 10 кв. м;
  • відвідувачі повинні дотримуватися дистанції 1,5 м;
  • на вході до магазинів повинні бути встановлені дезінфектори.

Відвідувати парки і сквери буде дозволено з дотриманням соціальної дистанції і протиепідемічних заходів.



Слід нагадати, що карантин в Україні продовжений до 11 травня.

Як раніше писав «Ракурс», влада Черкас прийняла рішення про пом’якшення карантину з 1 травня. На дане рішення місцевої влади відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і пригрозив меру міста покаранням.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів