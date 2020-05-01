Карантин у Мукачево пом'якшують. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n137584-u-mukachevo-z-ponedilka-vidkryvaut-parky-ta-torgovelni-centry.html

Ракурс

Карантин у Мукачево пом’якшують із понеділка, 4 травня. Таке рішення було прийнято комісіями з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Із понеділка у місті планується відкрити для відвідування парки і торговельні центри, повідомляє прес-служба Мукачівської міськради у Facebook.

У повідомленні зазначено, що торговельні центри повинні дотримуватися низки вимог:

відвідувачі повинні бути в респіраторах або захисних масках;

персонал торговельних центрів повинен бути забезпечений засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавичками;

кожні дві години в усіх приміщеннях повинна проводитися дезінфекція;

у торгових залах не повинно бути понад одного відвідувача на 10 кв. м;

відвідувачі повинні дотримуватися дистанції 1,5 м;

на вході до магазинів повинні бути встановлені дезінфектори.

Відвідувати парки і сквери буде дозволено з дотриманням соціальної дистанції і протиепідемічних заходів.

Слід нагадати, що карантин в Україні продовжений до 11 травня.

Як раніше писав «Ракурс», влада Черкас прийняла рішення про пом’якшення карантину з 1 травня. На дане рішення місцевої влади відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і пригрозив меру міста покаранням.