Карантин в Мукачево смягчают. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n137584-v-mukachevo-s-ponedelnika-otkryvaut-parki-i-torgovye-centry.html

Ракурс

Карантин в Мукачево смягчают с понедельника, 4 мая. Такое решение было принято комиссиями по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

С понедельника в городе планируется открыть для посещения парки и торговые центры, сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета в Facebook.

В сообщении указано, что торговые центры должны соблюдать ряд требований:

посетители должны быть в респираторах или защитных масках;

персонал торговых центров должен быть обеспечен средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;

каждые два часа во всех помещениях должна проводиться дезинфекция;

в торговых залах не должно быть более одного посетителя на 10 кв. м;

посетители должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м;

на входе в магазины должны быть дезинфекторы.

Посещать парки и скверы будет разрешено с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.

Следует напомнить, что карантин в Украине продлен до 11 мая.

Как ранее писал «Ракурс», власти Черкасс приняли решение о смягчении карантина с 1 мая. На данное решение местной власти отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков и пригрозил мэру города наказанием.