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Ракурс
Карантин в Мукачево смягчают. Фото: РБК-Украина

В Мукачево с понедельника открывают парки и торговые центры

1 мая 2020, 16:57
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Карантин в Мукачево смягчают с понедельника, 4 мая. Такое решение было принято комиссиями по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

С понедельника в городе планируется открыть для посещения парки и торговые центры, сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета в Facebook.

В сообщении указано, что торговые центры должны соблюдать ряд требований:

  • посетители должны быть в респираторах или защитных масках;
  • персонал торговых центров должен быть обеспечен средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
  • каждые два часа во всех помещениях должна проводиться дезинфекция;
  • в торговых залах не должно быть более одного посетителя на 10 кв. м;
  • посетители должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м;
  • на входе в магазины должны быть дезинфекторы.

Посещать парки и скверы будет разрешено с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.



Следует напомнить, что карантин в Украине продлен до 11 мая.

Как ранее писал «Ракурс», власти Черкасс приняли решение о смягчении карантина с 1 мая. На данное решение местной власти отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков и пригрозил мэру города наказанием.

Источник: Ракурс


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