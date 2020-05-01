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В Мукачево с понедельника открывают парки и торговые центрыhttps://racurs.ua/n137584-v-mukachevo-s-ponedelnika-otkryvaut-parki-i-torgovye-centry.htmlРакурс
Карантин в Мукачево смягчают с понедельника, 4 мая. Такое решение было принято комиссиями по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
С понедельника в городе планируется открыть для посещения парки и торговые центры, сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета в Facebook.
В сообщении указано, что торговые центры должны соблюдать ряд требований:
- посетители должны быть в респираторах или защитных масках;
- персонал торговых центров должен быть обеспечен средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
- каждые два часа во всех помещениях должна проводиться дезинфекция;
- в торговых залах не должно быть более одного посетителя на 10 кв. м;
- посетители должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м;
- на входе в магазины должны быть дезинфекторы.
Посещать парки и скверы будет разрешено с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.
Следует напомнить, что карантин в Украине продлен до 11 мая.
Как ранее писал «Ракурс», власти Черкасс приняли решение о смягчении карантина с 1 мая. На данное решение местной власти отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков и пригрозил мэру города наказанием.