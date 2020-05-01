Коронавирус может быстро распространяться в самолете. Фото: rtvi.com

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Коронавирусная инфекция COVID-19 может распространиться по всему салону самолета. Это может произойти в том случае, если на борту присутствует зараженный пассажир.

Если носитель вируса кашляет, то из его организма выделяются микробы и перемещаются по всему салону воздушного судна. К такому выводу пришли ученые Университета Пердью в штате Индиана, сообщает Business Insider.

В такой ситуации болезнь воздушно-капельным путем может передаться практически каждому пассажиру. В наибольшей опасности находятся путешественники, сиденья которых расположены в непосредственной близости к месту носителя.

Исследователь Циньян Чен объясняет, что микробы, выделяющиеся в каплях при дыхании, кашле или чихании человека, способны задерживаться в воздухе и перемещаться за счет своего крошечного размера.

Напомним, профессор микробиологии университета Аризоны Келли Рейнольдс решил дать несколько полезных советов, которые помогут снизить риск заражения COVID-19 в салоне самолета.