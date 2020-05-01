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В Узбекистані через масштабний прорив дамби евакуювали 12 тис. осіб (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n137587-v-uzbekystani-cherez-masshtabnyy-proryv-damby-evakuuvaly-12-tys-osib-video.htmlРакурс
В Узбекистані 1 травня прорвало дамбу Сардобінського водосховища, яка була нещодавно збудована.
Після надзвичайної події влада евакуювала 12 тис. жителів з навколишніх населених пунктів на сході країни. Стався прорив у одній з секцій бетонної конструкції заввишки 29 метрів, потік води рушив до сусідніх сіл. Про це повідомляє «Радіо Озодлик».
На місце події прибуло керівництво Узбекистану. Фахівці обстежили дамбу й заявили, що аварія послабила всю греблю. Не виключено, що вся гребля зруйнується.
Повідомляється, що це водосховище почали будувати у 2010 році, а закінчили в 2017 році. Його глибина складає 28,8 м, тут вміщується 922 млн куб. м води. На цій греблі Китай повинен був побудувати гідроелектростанцію. Вже був підписаний контракт на 23 млн дол.
Нагадаємо, у жовтні 2019 року в Красноярському краї Російської Федерації стався прорив греблі технологічної водойми золотодобувної артілі. Греблю прорвало в районі населеного пункту Щетинкино на річці Сейба, а селище золотошукачів було затоплене.