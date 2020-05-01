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Ракурс
Прорвало дамбу. Фото: rudana.com.ua

В Узбекистані через масштабний прорив дамби евакуювали 12 тис. осіб (ВІДЕО)

1 тра 2020, 18:34
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В Узбекистані 1 травня прорвало дамбу Сардобінського водосховища, яка була нещодавно збудована.

Після надзвичайної події влада евакуювала 12 тис. жителів з навколишніх населених пунктів на сході країни. Стався прорив у одній з секцій бетонної конструкції заввишки 29 метрів, потік води рушив до сусідніх сіл. Про це повідомляє «Радіо Озодлик».

На місце події прибуло керівництво Узбекистану. Фахівці обстежили дамбу й заявили, що аварія послабила всю греблю. Не виключено, що вся гребля зруйнується.

Повідомляється, що це водосховище почали будувати у 2010 році, а закінчили в 2017 році. Його глибина складає 28,8 м, тут вміщується 922 млн куб. м води. На цій греблі Китай повинен був побудувати гідроелектростанцію. Вже був підписаний контракт на 23 млн дол.



Нагадаємо, у жовтні 2019 року в Красноярському краї Російської Федерації стався прорив греблі технологічної водойми золотодобувної артілі. Греблю прорвало в районі населеного пункту Щетинкино на річці Сейба, а селище золотошукачів було затоплене.


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