Прорвало дамбу. Фото: rudana.com.ua

https://racurs.ua/ua/n137587-v-uzbekystani-cherez-masshtabnyy-proryv-damby-evakuuvaly-12-tys-osib-video.html

Ракурс

В Узбекистані 1 травня прорвало дамбу Сардобінського водосховища, яка була нещодавно збудована.

Після надзвичайної події влада евакуювала 12 тис. жителів з навколишніх населених пунктів на сході країни. Стався прорив у одній з секцій бетонної конструкції заввишки 29 метрів, потік води рушив до сусідніх сіл. Про це повідомляє «Радіо Озодлик».

На місце події прибуло керівництво Узбекистану. Фахівці обстежили дамбу й заявили, що аварія послабила всю греблю. Не виключено, що вся гребля зруйнується.

Повідомляється, що це водосховище почали будувати у 2010 році, а закінчили в 2017 році. Його глибина складає 28,8 м, тут вміщується 922 млн куб. м води. На цій греблі Китай повинен був побудувати гідроелектростанцію. Вже був підписаний контракт на 23 млн дол.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року в Красноярському краї Російської Федерації стався прорив греблі технологічної водойми золотодобувної артілі. Греблю прорвало в районі населеного пункту Щетинкино на річці Сейба, а селище золотошукачів було затоплене.