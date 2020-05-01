Зеленський записав ще одне відеозвернення. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n137588-zelenskyy-vidreaguvav-na-pom-yakshennya-karantynu-v-cherkasah-i-prygrozyv-meru-naslidkamy-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, відреагував на рішення влади Черкас обмежити карантин у місті раніше 11 травня.

Глава держави впевнений, що мер планує таким чином зробити собі політичний рейтинг. За дострокове пом’якшення карантину на місцях президент пригрозив місцевій владі юридичними наслідками. Про це йшлося у відеозверненні Зеленського, яке 1 травня опубліковане на його сторінці у Facebook.

Окремий полум’яний привіт особисто від президента, а також Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України я хочу передати меру міста Черкас, який разом з міською радою загубили календар та збиралися пом’якшувати карантинні заходи раніше 11 травня, — заявив Зеленський.

Президент закликав місцеву владу не плутати слова «децентралізація» і «автономія» й не займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу безпеку людей.

Нагадаємо, виконком Черкаської міськради прийняв рішення з 1 травня суттєво пом’якшити карантинні обмеження для деяких сфер бізнесу. Влада дозволила працювати ринкам, магазинам, перукарням та літнім майданчикам ресторанів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже заявив, що реагування МВС на подібні дії місцевої влади Черкас буде дуже жорстким. Мер Черкас Анатолій Бондаренко після цього заявив, що його не вдасться залякати кримінальним переслідуванням.