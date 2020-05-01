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Ракурс
У Дніпропетровській області розбився літак. Фото: vnebo.ua

У Дніпропетровській області впав літак, є жертви (ФОТО)

1 тра 2020, 19:41
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Авіакатастрофа сталася 1 травня в Дніпропетровській області.

Поблизу селища Слобожанське в Дніпровському районі впав і загорівся одномоторний літак «Груман». Рятувальники отримали інформацію про подію о 16.26. Про це 1 травня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Після падіння літак загорівся. Робітники ДСНС локалізували пожежу о 16.51 та ліквідували о 17.10. Виявилося, що жертвами аварії стали дві особи.

Причини падіння літака наразі невідомі. У Національній поліції поки не коментували цей інцидент.

У Дніпропетровській області розбився літак, є жертви. Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області розбився літак, є жертви. Фото: ДСНС



У Дніпропетровській області розбився літак, є жертви. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у березні російський військовий літак Су-27 впав у Чорне море під час проведення планових польотів. Повітряна машина зазнала аварії за 50 км від окупованої РФ Феодосії.

Джерело: Ракурс


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