Уникальную «Теслу» продадут на аукционе. Фото: jbclassiccars.com

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Электрический автомобиль Tesla Model S выставил на продажу нидерландский дилер JB Classic Cars.

В 2018 году этот электромобиль был превращен в универсал кузовным ателье RemetzCar. Своего времени конвертировать лифтбек Model S в стильный универсал захотел нынешний владелец автомобиля, коллекционер Флорис де Раадт. Минимальная цена машины 224 тыс. 521 евро. Об этом сообщает JB Classic Cars.

Дизайн автомобиля разработала студия Niels van Roij. Рабочие ателье изготовили из алюминия новые кузовные панели, изменить форму задней стойки и крыши, модифицировали оконные уплотнители. Кроме того, полностью новый дизайн получили задние двери с интегрированным спойлером, дворником и стоп-сигналом.

После «Теслы» специалисты продолжили проект Niels van Roij, который предусматривает дизайнерский тюнинг машин. Так, дизайнеры разработали трехдверный Range Rover под названием Adventum Coupe и сейчас создают универсал в стиле Ferrari 250 GT SWB Breadvan.

Напомним, на аукционе продадут Mercedes-Benz 500e (W124) образца 1995 года выпуска, который ранее принадлежал актеру Роуэну Аткинсону. Машину мистера Бина пустят с молотка на виртуальных торгах британского Classic Car Auctions.