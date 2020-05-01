Зеленский пообещал 30 миллиардов дешевых кредитов для бизнеса. Фото: Офис президента

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Средний и малый бизнес в Украине сможет получить дешевые кредиты и социальную помощь.

Государство будет выступать гарантом для малых предпринимателей, которые захотят взять кредит. Выделили средства на программу для почти 30 млрд грн дешевых кредитов под 3−5%. Об этом 1 мая президент Владимир Зеленский отметил в традиционном видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Понимаем, что есть предприниматели, которые не работали во время карантина, а значит, не смогут показать банку доход. Несмотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство. На эту программу запланировано до 30 млрд грн, — отметил глава государства.

По словам президента, дополнительно 6 млрд грн государство направит на увеличение материальной помощи по безработице. Также часть этих средств должны покрыть убытки предпринимателей, которые останавливали свою деятельность во время карантина.

Зеленский добавил, что вскоре стартует антикризисная программа социальной защиты семей — ФЛП первой и второй группы плательщиков получат денежную помощь для детей в возрасте до 10 лет.

Напомним, в Министерстве финансов Украины заявляли, что для преодоления кризиса в 2020 году необходимо расширить программу доступных кредитов под 5−7−9%.