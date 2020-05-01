На 2 мая приходится День Ивана Ветхопещерника. Фото: ukr.media

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Ракурс

Церковный праздник 2 мая — день христианского подвижника Иоанна Ветхопещерника, которого в народе называли Иваном-Воином, и верили в него как защитника от воров.

В свои молодые годы Иван отправился в паломнический путь в Иерусалим поклониться святым местам и поселился в мужском монастыре Ветхая Лавра, где получил сан священника.

В этот день женщины в Киевской Руси готовили пирожки и использовали разнообразные начинки. Таким образом наши предки угощали весну, чтобы она дала хороший урожай. Считалось, что чем разнообразнее будет выпечка, тем богаче будет урожай этого лета.

В первую субботу мая празднуется День города Львов. Историки считают, что древние поселения на месте нынешнего Львова существовали еще с V века нашей эры. Впервые Львов в исторических документах упоминается в 1256 году. Ученые утверждают, что Львов в XIII веке основал князь Даниил Галицкий и назвал город в честь своего сына Льва.

На 2 мая в этом году приходится и Международный день астрономии. В этот день тысячи астрономических клубов, научных музеев, обсерваторий, планетариев во многих странах мира проводят множество интересных мероприятий, включая публичные лекции, телеконференции, совместные проекты, массовые показы звездного неба.

Именины 2 мая отмечают: Георгий, Семен, Феона и Иван.

Народные приметы на 2 мая:

Если береза уже распустила листья — лето ожидается сухое и жаркое.

Если дикие утки вьют гнезда близко к воде — лето, скорее всего, будет сухим; если далеко от водоемов — лето будет дождливое.

Напомним, в Украине 1 мая отмечают День труда, который был введен в знак памяти о рабочих протестах в Чикаго, которые начались 1 мая 1886 года.