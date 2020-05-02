Ким Чен Ын. Фото: ЦТАК

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Ким Чен Ын, лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), появился на публике спустя почти три недели отсутствия. Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографию лидера КНДР с открытия завода по производству удобрений.

Отмечается, что производство фосфорных удобрений удалось наладить «под мудрым руководством уважаемого высшего руководителя». Кадры с участием руководителя КНДР были сделаны в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо) на мероприятии на заводе по производству удобрений, сообщает ЦТАК.

Это первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля. Лидер КНДР за это время пропустил несколько важных для страны мероприятий, в том числе 15 апреля — День Солнца, государственный праздник, когда в стране отмечают день рождения основателя государства Ким Ир Сена.

В связи с этим СМИ ряда стран за прошедшее время публиковали сообщения со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже мертв.

Президент США Дональд Трамп не захотел комментировать информацию СМИ о том, что Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней.

Сейчас я не хочу это комментировать. У меня есть, что сказать на этот счет, и я сделаю это в подходящее время, — заявил Трамп, пишет Reuters.

Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын мертв, а Пхеньян в ближайшие дни сделает официальное заявление о смерти своего лидера.