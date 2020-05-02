Кім Чен Ин. Фото: ЦТАК

https://racurs.ua/ua/n137594-kim-jyvyy-lider-kndr-z-yavyvsya-na-publici-vpershe-za-20-dniv-foto.html

Ракурс

Кім Чен Ин, лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), з’явився на публіці після майже трьох тижнів відсутності. Центральне телеграфне агентство Північної Кореї (ЦТАК) опублікувало фотографію лідера КНДР з відкриття заводу з виробництва добрив.

Зазначається, що виробництво фосфорних добрив налагодили «під мудрим керівництвом шановного вищого керівника». Кадри з участю керівника КНДР були зроблені в місті Сунчхоні (провінція Пхеннан-Намдо) на заводі з виробництва добрив, повідомляє ЦТАК.

Це перша поява Кім Чен Ина на публіці з 11 квітня. Лідер КНДР за цей час пропустив декілька важливих для країни заходів, зокрема 15 квітня — День Сонця, державне свято, коли в країні відзначають день народження засновника держави Кім Ір Сена.

У зв’язку з цим ЗМІ низки країн за час його відсутності публікували повідомлення з посиланням на джерела, що північнокорейський лідер може бути важко хворий або навіть мертвий.

Президент США Дональд Трамп не захотів коментувати інформацію ЗМІ про те, що Кім Чен Ин з’явився на публіці вперше за 20 днів.

Зараз я не хочу це коментувати. У мене є, що сказати з цього приводу, і я зроблю це у відповідний час, — заявив Трамп, пише Reuters.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин мертвий, а Пхеньян найближчими днями зробить офіційну заяву про смерть свого лідера.