В Киеве ожидается гроза. Фото: Ракурс

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В Киеве днем 3 мая ожидается гроза. Синоптики объявили второй уровень опасности — желтый.

Во время желтого уровня опасности метеорологи советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киевской городской государственной администрации призвали придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра. Специалисты советуют плотно закрыть все окна домов, а с балконов и лоджий убрать предметы, которые могут выпасть наружу.

Жителям столицы, которые во время грозы оказались на улице, советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В помещении или естественном укрытии стоит укрыться в случае сильного ветра. Кроме того, нужно избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В городской администрации напомнили жителям столицы о необходимости соблюдать противоэпидемические меры и ограничения. Киевлян призывают без необходимости не выходить из дома.

Напомним, 3 мая погода в Украине ожидается дождливая. По всей территории страны пройдут дожди с грозами. В южных, центральных и восточных областях дневная температура будет в пределах 20−24° тепла. В западных областях днем температура составит 16−19° тепла.