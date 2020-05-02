Погода в Украине на 3 мая. Фото: РБК-Украина

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Погода завтра, 3 мая, в Украине ожидается дождливой. По всей территории страны пройдут дожди с грозами. В южных, центральных и восточных областях дневная температура будет в пределах 20−24° тепла. В западных областях днем температура составит 16−19° тепла.

В западных областях ночная температура составит 7−9° тепла, в центральных, северных, восточных и южных областях — 9−11° тепла, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 3 мая на протяжении суток будет дождливой. Дожди будут сопровождаться грозами. Ночью температура воздуха составит 10−12° тепла, днем — 19−21° тепла. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове: на протяжении суток будут идти дожди с грозами. Ночью столбики термометров опустятся до 7−9° тепла, днем — поднимутся до 14−16° тепла. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Одессе синоптики прогнозируют дожди с грозами на протяжении суток. Ночью температура составит 9−11° тепла, а днем — 15−17° тепла. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Днепре прогнозируется днем дождь с грозой, ночь пройдет без существенных осадков. Ночью градусники покажут 9−11° тепла, днем — 22−24° тепла. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Харькове погода будет относительно теплой. Днем пройдут дожди с грозами, ночью осадков не ожидается. Ночная температура 9−11° тепла, днем столбик термометра поднимется до 21−23° тепла. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье на протяжении суток ожидаются дожди с грозами. Ночью синоптики прогнозируют 9−11° тепла, днем — 16−18° тепла. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 3 мая будет относительно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения во второй половине суток.