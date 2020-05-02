Погода в Україні на 3 травня. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n137612-pogoda-v-ukrayini-na-3-travnya-po-vsiy-terytoriyi-krayiny-proydut-doschi-z-grozamy-karta.html

Ракурс

Погода завтра, 3 травня, в Україні очікується дощовою. По всій території країни пройдуть дощі з грозами. У південних, центральних і східних областях денна температура буде в межах 20−24° тепла. У західних областях вдень температура становитиме 16−19° тепла.

У західних областях нічна температура становитиме 7−9° тепла, у центральних, північних, східних та південних областях — 9−11° тепла, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 3 травня протягом доби буде дощовою. Дощі будуть супроводжуватися грозами. Вночі температура повітря становитиме 10−12° тепла, вдень — 19−21° тепла. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові: на протязі доби йтимуть дощі з грозами. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 7−9° тепла, вдень — піднімуться до 14−16° тепла. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

В Одесі синоптики прогнозують дощі з грозами протягом доби. Вночі температура становитиме 9−11° тепла, а вдень — 15−17° тепла. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі прогнозується вдень дощ з грозою, ніч пройде без істотних опадів. Вночі градусники покажуть 9−11° тепла, вдень — 22−24° тепла. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Харкові погода буде відносно теплою. Днем пройдуть дощі з грозами, вночі опадів не очікується. Нічна температура 9−11° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 21−23° тепла. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті протягом доби очікуються дощі з грозами. Вночі синоптики прогнозують 9−11° тепла, вдень — 16−18° тепла. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 3 травня буде відносно спокійною. Очікуються лише невеликі збурення у другій половині доби.