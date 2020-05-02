Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137608-skasuvannya-karantynu-v-ukrayini-pryzvede-do-140-tys-smertey-lyashko-infografika.html

Ракурс

Карантин в Україні працює. Введення профілактичних і протиепідемічних заходів дало в країні позитивний результат. Якщо ж повністю скасувати карантин в Україні без введення профілактичних заходів, то кількість померлих від коронавірусу до кінця цього року може зрости до 140 тис. осіб.

Таку заяву зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в Facebook.

На думку Ляшка, в Україні не можна передчасно скасовувати карантин, як би цього не хотілося. Усім необхідно включити «тумблер терпіння», завдяки якому в Україні вдасться уникнути високої смертності від коронавірусу.

Ляшко уточнив, що його заява ґрунтується на прогнозі Kyiv School of Economics щодо кількості жертв коронавірусу у разі передчасного скасування карантину. Скасування карантину призведе до 120−140 тис. летальних випадків уже до кінця 2020 року.

Головний санітарний лікар заявив, що уряд планує пом’якшення карантину, але за певних умов. І ці умови суто протиепідемічні, а не політичні.

Як раніше писав «Ракурс», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні поступово планується пом’якшувати карантинні обмеження. В Україні щодня збільшується кількість людей, які одужують від COVID-19.