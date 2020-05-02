Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137608-otmena-karantina-v-ukraine-privedet-k-140-tys-smertey-lyashko-infografika.html

Ракурс

Карантин в Украине работает. Введение профилактических и противоэпидемиологических мер дало в стране позитивный результат. Если же полностью отменить карантин в Украине без введения профилактических мер, то количество умерших от коронавируса до конца этого года может возрасти до 140 тыс. человек.

Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

По мнению Ляшко, в Украине нельзя преждевременно отменять карантин, как бы этого не хотелось. Всем необходимо включить «тумблер терпения», благодаря которому в Украине удастся избежать высокой смертности от коронавируса.

Ляшко уточнил, что его заявление основано на прогнозе Kyiv School of Economics относительно количества жертв коронавируса в случае преждевременной отмены карантина. Отмена карантина приведет к 120−140 тыс. летальных случаев уже до конца 2020 года.

Главный санитарный врач заявил, что правительство планирует смягчение карантина, но при определенных условиях. И эти условия сугубо противоэпидемические, а не политические.

Как ранее писал «Ракурс», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране постепенно планируется смягчать карантинные ограничения. В Украине ежедневно увеличивается количество людей, которые выздоравливают от COVID-19.