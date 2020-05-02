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«Черкасы будут сопротивляться»: мэр Бондаренко ответил на угрозы Зеленского (ВИДЕО)https://racurs.ua/n137607-cherkasy-budut-soprotivlyatsya-mer-bondarenko-otvetil-na-ugrozy-zelenskogo-video.htmlРакурс
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отреагировал на вчерашнее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Как известно, президент пригрозил мэру последствиями за решение о досрочном смягчении карантина в городе.
Чиновник в Facebook опубликовал видеоролик, в котором заявил, что Черкассы будут сопротивляться в случае уголовного преследования за решение о досрочном ослаблении карантина.
Черкассы будут сопротивляться, запомните, господин президент. Если будет нужно объединить Украину, мы объединим Украину, — сказал Бондаренко.
Кроме того, мэр Черкасс отметил, что он рассчитывал на равное отношение Зеленского ко всем нарушителям законов и карантина. В частности Бондаренко имел в виду кнопкодавов и нардепов-бизнесменов от «Слуги народа».
Как ранее писал «Ракурс», мэр Черкасс заявил, что ему якобы прислал сообщение с угрозами первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. Соответствующую переписку Бондаренко опубликовал на своей странице в Facebook.