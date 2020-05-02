Анатолий Бондаренко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n137607-cherkasy-budut-soprotivlyatsya-mer-bondarenko-otvetil-na-ugrozy-zelenskogo-video.html

Ракурс

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отреагировал на вчерашнее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Как известно, президент пригрозил мэру последствиями за решение о досрочном смягчении карантина в городе.

Чиновник в Facebook опубликовал видеоролик, в котором заявил, что Черкассы будут сопротивляться в случае уголовного преследования за решение о досрочном ослаблении карантина.

Черкассы будут сопротивляться, запомните, господин президент. Если будет нужно объединить Украину, мы объединим Украину, — сказал Бондаренко.

Кроме того, мэр Черкасс отметил, что он рассчитывал на равное отношение Зеленского ко всем нарушителям законов и карантина. В частности Бондаренко имел в виду кнопкодавов и нардепов-бизнесменов от «Слуги народа».

Как ранее писал «Ракурс», мэр Черкасс заявил, что ему якобы прислал сообщение с угрозами первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. Соответствующую переписку Бондаренко опубликовал на своей странице в Facebook.