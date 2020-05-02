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Ракурс
Анатолий Бондаренко. Фото: Facebook

«Черкасы будут сопротивляться»: мэр Бондаренко ответил на угрозы Зеленского (ВИДЕО)

2 мая 2020, 15:56
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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отреагировал на вчерашнее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Как известно, президент пригрозил мэру последствиями за решение о досрочном смягчении карантина в городе.

Чиновник в Facebook опубликовал видеоролик, в котором заявил, что Черкассы будут сопротивляться в случае уголовного преследования за решение о досрочном ослаблении карантина.

Черкассы будут сопротивляться, запомните, господин президент. Если будет нужно объединить Украину, мы объединим Украину, — сказал Бондаренко.



Кроме того, мэр Черкасс отметил, что он рассчитывал на равное отношение Зеленского ко всем нарушителям законов и карантина. В частности Бондаренко имел в виду кнопкодавов и нардепов-бизнесменов от «Слуги народа».

Как ранее писал «Ракурс», мэр Черкасс заявил, что ему якобы прислал сообщение с угрозами первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. Соответствующую переписку Бондаренко опубликовал на своей странице в Facebook.

Источник: Ракурс


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