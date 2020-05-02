Война на Донбассе. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n137606-bespilotnik-boevikov-sbrosil-granatu-na-ukrainskie-pozicii-est-ranenyy.html

Ракурс

Война на Донбассе не находится в активной фазе, но боевики не забывают совершать обстрелы украинских позиций. Сегодня оккупационные войска совершили коварную провокацию. Боевики с помощью беспилотника сбросили на наши позиции выстрел к гранатомету ВОГ-17 вблизи Гнутово.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

В результате взрыва гранаты осколочные ранения получил один украинский воин. Раненый был доставлен в медучреждение, где ему была оказана помощь.

В ООС заявили, что такие действия противника не остались безнаказанными. Украинские защитники открыли ответный огонь по позициям боевиков. Потери противника уточняются.

Как ранее писал «Ракурс», за прошлые сутки пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских воинов. В результате вражеских обстрелов ранения получили трое украинских военнослужащих.