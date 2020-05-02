Війна на Донбасі. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n137606-bezpilotnyk-boyovykiv-skynuv-granatu-na-ukrayinski-pozyciyi-ie-poranenyy.html

Ракурс

Війна на Донбасі не перебуває в активній фазі, але бойовики не забувають здійснювати обстріли українських позицій. Сьогодні окупаційні війська вчинили підступну провокацію. Бойовики за допомогою безпілотника скинули на наші позиції постріл гранатомета ВОГ-17 поблизу Гнутове.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

У результаті вибуху гранати осколкові поранення отримав один український воїн. Поранений був доставлений до медустанови, де йому була надана медична допомога.

У ООС заявили, що такі дії противника не залишилися безкарними. Українські захисники відкрили у відповідь вогонь по позиціям бойовиків. Втрати противника уточнюються.

Як раніше писав «Ракурс», за минулу добу проросійські бойовики 24 рази обстріляли позиції українських воїнів. У результаті ворожих обстрілів поранення отримали троє українських військовослужбовців.