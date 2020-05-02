Трофімов відповів на звинувачення у погрозах меру Черкас. Фото: УП

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Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що йому нібито надсилав повідомлення з погрозами перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов. Згодом у самому Офісі президента це заперечили, зазначивши, що Бондаренко, ймовірно, став жертвою пранку.

Тепер виступити щодо цієї ситуації вирішив й сам Трофімов. Він зазначив, що не переписувався з міським головою Черкас, а переписка, яку опублікував Бондаренко, — «це повний фейк». Про це йдеться у Telegram-каналі Офісу президента.

За його словами, на фото переписки зазначений не його телефон, а його месенджер виглядає інакше. Зображення для заставки було взяте з інтернету. Водночас Трофімов висловив занепокоєння через те, що багато ЗМІ розповсюдили неперевірену інформацію.

За його словами, такі інформаційні вкиди можуть бути частиною політичних технологій, які набирають обертів перед місцевими виборами.

Використовують ЗМІ для просування себе, надання резонансності своєму прізвищу та підвищення свого рейтингу. І спекулюють на питанні зняття карантинних обмежень, оскільки розуміють, що люди хочуть якнайшвидше повернутися до звичного життя, — зауважив Трофімов.

Він додав, що уряд вже ухвалив план поступового послаблення карантину, тому самовільні дії місцевої влади, за його словами, — це не турбота про людей, а турбота про рейтинг. Він також закликав місцевих голів до співпраці з урядом, якщо у них є предметні пропозиції.

Але з боку міського голови Черкас ми таких дій не побачили, — додав Трофімов.

Нагадаємо, раніше мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що йому нібито надіслав повідомлення з погрозами перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов. В Офісі президента заявили, що мер міста «став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки».