Трофимов ответил на обвинения в угрозах мэру Черкасс. Фото: УП

https://racurs.ua/n137605-eto-polnyy-feyk-trofimov-otvetil-na-obvineniya-v-ugrozah-meru-cherkass.html

Ракурс

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ему якобы посылал сообщения с угрозами первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. Позже в самом Офисе президента это начали отрицать, отметив, что Бондаренко, вероятно, стал жертвой пранка.

Теперь выступить относительно этой ситуации решил и сам Трофимов. Он отметил, что не переписывался с мэром Черкасс, а переписка, которую опубликовал Бондаренко, — «это полный фейк». Об этом говорится в Telegram-канале Офиса президента.

По словам Трофимова, на фото переписки указан не его телефон, а его мессенджер выглядит иначе. Изображение для заставки было взято из интернета. В то же время Трофимов выразил обеспокоенность из-за того, что многие СМИ распространили непроверенную информацию.

По его словам, такие информационные вброс могут быть частью политических технологий, которые набирают обороты перед местными выборами.

Используют СМИ для продвижения себя, предоставления резонансности своей фамилии и повышения своего рейтинга. И спекулируют на вопросе снятия карантина, поскольку понимают, что люди хотят как можно быстрее вернуться к привычной жизни, — отметил Трофимов.

Он добавил, что правительство уже приняло план постепенного ослабления карантина, поэтому самовольные действия местных властей, по его словам, — это не забота о людях, а забота о рейтинге. Он также призвал мэров к сотрудничеству с правительством, если у них есть предметные предложения.

Но со стороны городского головы Черкасс мы таких действий не увидели, — добавил Трофимов.

Напомним, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ему якобы прислал сообщение с угрозами первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. В Офисе президента заявили, что мэр города «стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы».