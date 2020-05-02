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Ракурс
Анатолій Бондаренко. Фото: Facebook

«Черкаси будуть чинити опір»: мер Бондаренко відповів на погрози Зеленського (ВІДЕО)

2 тра 2020, 15:56
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Мер Черкас Анатолій Бондаренко відреагував на вчорашнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського. Як відомо, президент пригрозив меру наслідками за рішення про дострокове пом’якшення карантину в місті.

Чиновник у Facebook опублікував відеоролик, у якому заявив, що Черкаси будуть чинити опір у разі кримінального переслідування за рішення про дострокове ослаблення карантину.

Черкаси будуть чинити опір, запам’ятайте, пане президенте. Якщо буде потрібно об'єднати Україну, ми об'єднаємо Україну, — сказав Бондаренко.



Крім того, мер Черкас зазначив, що він розраховував на рівне ставлення Зеленського до всіх порушників законів і карантину. Зокрема Бондаренко мав на увазі кнопкодавів і нардепів-бізнесменів від «Слуги народу».

Як раніше писав «Ракурс», мер Черкас заявив, що йому нібито надіслав повідомлення з погрозами перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов. Відповідну переписку Бондаренко опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Джерело: Ракурс


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