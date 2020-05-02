Анатолій Бондаренко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n137607-cherkasy-budut-chynyty-opir-mer-bondarenko-vidpoviv-na-pogrozy-zelenskogo-video.html

Ракурс

Мер Черкас Анатолій Бондаренко відреагував на вчорашнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського. Як відомо, президент пригрозив меру наслідками за рішення про дострокове пом’якшення карантину в місті.

Чиновник у Facebook опублікував відеоролик, у якому заявив, що Черкаси будуть чинити опір у разі кримінального переслідування за рішення про дострокове ослаблення карантину.

Черкаси будуть чинити опір, запам’ятайте, пане президенте. Якщо буде потрібно об'єднати Україну, ми об'єднаємо Україну, — сказав Бондаренко.

Крім того, мер Черкас зазначив, що він розраховував на рівне ставлення Зеленського до всіх порушників законів і карантину. Зокрема Бондаренко мав на увазі кнопкодавів і нардепів-бізнесменів від «Слуги народу».

Як раніше писав «Ракурс», мер Черкас заявив, що йому нібито надіслав повідомлення з погрозами перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов. Відповідну переписку Бондаренко опублікував на своїй сторінці в Facebook.