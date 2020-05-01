Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: 5.ua

https://racurs.ua/ua/n137580-ukrayina-gotuietsya-do-postupovogo-pom-yakshennya-koronavirusnogo-karantynu-shmygal.html

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Карантин в Україні поступово пом’якшуватиметься, влада наразі детально опрацьовує всі етапи.

Сьогодні мають відкритися продовольчі ринки. При цьому вони функціонуватимуть за чіткими правилами, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Про це 1 травня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді у президента Володимира Зеленського, передає прес-служба Офісу президента.

На нараді наголосили, що на травневі свята можливе скупчення людей і це може загрожувати ще більшим розповсюдженням вірусу. Представник Нацполіції поінформував, що у ці дні у парках чергуватимуть патрулі.

Шмигаль додав, що в Україні щодня збільшується кількість людей, які одужують від COVID-19. Зеленський також наголосив, що українці стали свідомішими і приймають нововведення, щоб убезпечити себе та рідних.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що нинішня епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє поступово послаблювати карантин.