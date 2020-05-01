Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: 5.ua

https://racurs.ua/n137580-ukraina-gotovitsya-k-postepennomu-smyagcheniu-koronavirusnogo-karantina-shmygal.html

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Карантин в Украине постепенно будет смягчаться, власть сейчас детально прорабатывает все этапы.

Сегодня должны открыться продовольственные рынки. При этом они будут функционировать по четким правилам, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 1 мая сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании у президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

На совещании отметили, что на майские праздники возможно скопление людей, и это может привести к еще большему распространению вируса. Представитель Нацполиции проинформировал, что в выходные в парках будут дежурить патрули.

Шмыгаль добавил, что в Украине ежедневно увеличивается количество людей, которые выздоравливают от COVID-19. Зеленский также отметил, что украинцы стали более сознательными и принимают нововведения, чтобы обезопасить себя и родных.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет постепенно ослаблять карантин.