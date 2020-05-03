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Более полутысячи за сутки: в Украине уже почти 12 тыс. зараженных COVID-19 (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n137622-bolee-polutysyachi-za-sutki-v-ukraine-uje-pochti-12-tys-zarajennyh-covid-19-infografika.htmlРакурс
В Украине коронавирусную инфекцию COVID-19 за минувшие сутки обнаружили в 502 человек.
Болезнь подтверждена у 829 детей и 2 тыс. 325 медиков. Всего с начала эпидемии заболели 11 тыс. 913 граждан. Всего в Украине исследовали 129 тыс. 723 образца методом ПЦР. Об этом сегодня сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
По информации медиков, госпитализированы 3 тыс. 565 человек, из них 149 детей и 401 медик. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключали 158 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков. На амбулаторном лечении находятся 8 тыс. 348 пациентов — 680 детей и 1 тыс. 924 медработника.
Коронавирус унес жизни 288 человек. Умерли от болезни 18 медработников. В большинстве случаев умирают лица в возрасте от 50-ти лет. Выздоровели 1 тыс. 547 пациентов и повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В целом случаи подтверждены:
- Винницкая обл. — 435 (146 выздоровели);
- Волынская обл. — 324 (64 выздоровели);
- Днепропетровская обл. — 448 (64 выздоровели);
- Донецкая обл. — 70 (12 выздоровели);
- Житомирская обл. — 423 (23 выздоровели);
- Закарпатская обл. — 508 (53 выздоровели);
- Запорожская обл. — 275 (79 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. — 965 (86 выздоровели);
- Киев — 1 511 (80 выздоровели);
- Киевская обл. — 784 (82 выздоровели);
- Кировоградская обл. — 397 (121 выздоровел);
- Львовская обл. — 473 (95 выздоровели);
- Луганская обл. — 37 (7 выздоровели);
- Николаевская обл. — 149 (6 выздоровели);
- Одесская обл. — 409 (17 выздоровели);
- Полтавская обл. — 222 (23 выздоровели);
- Ровенская обл. — 726 (78 выздоровели);
- Сумская обл. — 110 (62 выздоровели);
- Тернопольская обл. — 868 (127 выздоровели);
- Харьковская обл. — 348 (36 выздоровели);
- Херсонская обл. — 136 (52 выздоровели);
- Хмельницкая обл. — 115 (27 выздоровели);
- Черкасская обл. — 308 (63 выздоровели);
- Черновицкая обл. — 1818 (138 выздоровели);
- Черниговская обл. — 54 (6 выздоровели).
Напомним, в Минздраве заявили, что от коронавируса в Украине могут умереть 140 тыс. человек, если полностью отменить карантин в Украине без введения профилактических мер.