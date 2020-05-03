Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Україні необхідно пом’якшувати на основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Міністерство охорони здоров’я пропонує пом’якшувати такі обмежувальні заходи на основі рекомендацій ВООЗ. Наразі українська влада дослухається до порад цих фахівців. Про це 3 травня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн брифінгу.

За словами Степанова, у ВООЗ наразі сигналізують, що небезпека пандемії знаходиться на дуже високому рівні. Саме тому наразі рано розслаблятися.

Дуже важливо, щоб ми і надалі дотримувались порад фахівців, які займаються протиепідемічними заходами на основі аналізу ситуації, в тому числі в Україні. І ми дуже ретельно дослухаємось до цих порад, на основі цих порад ми пропонуємо, які пом’якшення карантинних заходів і в які терміни ми будемо робити, — сказав міністр.





Міністр додав, що з 11 травня МОЗ планує пом’якшувати обмежувальні заходи, які були введені через епідемію коронавірусу. Планується відкриття окремих магазинів та салонів, перукарень. Існує чіткий алгоритм таких дій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні поступово пом’якшуватиметься, влада наразі детально опрацьовує всі етапи. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов теж заявив, що нинішня епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє поступово послаблювати карантин.