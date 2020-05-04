В ВОЗ выявили причину повторного инфицирования COVID-19.

https://racurs.ua/n137656-specialisty-voz-obnarujili-prichinu-povtornogo-inficirovaniya-covid-19.html

Ракурс

Всемирная организация здравоохранения сообщила, можно ли заболеть китайским коронавирусом повторно.

Оказалось, что у некоторых пациентов могут снова обнаружить наличие COVID-19 в организме через несколько недель после негативной реакции на коронавирус. Повторный положительный результат теста у пациентов, которые уже вылечились, вызывают мертвые клетки легких. В Южной Корее у 2,1% пациентов, которые выздоровели от коронавируса, повторно лабораторно подтвердили положительную реакцию. Об этом заявила глава подразделения ВОЗ по новых болезнях Мария Ван Керхове, сообщает ABC News.

Когда легкие выздоравливают, остаются мертвые клетки, которые во время тестирования показывают положительную реакцию. Это не свидетельствует об инфекционном вирусе, это не реинфекция, это не реактивация, это фактически часть процесса выздоровления. Это действительно интересно, — отметила специалист.





По ее словам, пока неизвестно, свидетельствует ли наличие в организме человека антител коронавируса о иммунитете к новому заражению.

Напомним, ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии заявили, что смертность от китайского коронавируса во многих случаях может наступать из-за недостатка витамина D в организме.