Коронавирус в мире. Фото: thetender.com.ua

https://racurs.ua/n137628-britanskie-uchenye-schitaut-deficit-vitaminov-v-organizme-prichinoy-vysokoy-smertnosti-ot-covid-19.html

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Смертность от китайского коронавируса во многих случаях может наступать из-за недостатка витамина D в организме.

Эксперты определили средний уровень витамина D у жителей двух десятков европейских стран и сравнили полученные данные со статистикой заболеваемости и смертности от COVID-19 в этих государствах. Такое заявление сделали ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, которую опубликовали на веб-портале Square Research.

Оказалось, что летальность от коронавируса выше, если средний уровень витамина D по стране ниже. Эксперты зафиксировали особенно низкий уровень витамина у жителей Испании, Италии и Швейцарии.

Ранее ученые из Великобритании посоветовали принимать витамин D во время пандемии коронавируса. Специалисты отмечали, что из-за самоизоляции и карантина люди мало времени проводят на улице и не попадают под солнечные лучи и не получают данное вещество в достаточном количестве. При этом ученые заявляли, что витамин D никак не защищает от коронавируса.

Напомним, ученые Испанской академии дерматологии заявили, что COVID-19 может проявляться в виде различных высыпаний и новообразований на коже. В 19% случаев у больных коронавирусом пациентов могут появляться пузырьки или покраснение, как при обморожении — чаще на пальцах рук и ног.