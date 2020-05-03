Коронавірус у світі. Фото: thetender.com.ua

https://racurs.ua/ua/n137628-brytanski-vcheni-vvajaut-deficyt-vitaminiv-v-organizmi-prychynou-vysokoyi-smertnosti-vid-covid-19.html

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Смертність від китайського коронавірусу у багатьох випадках може наставати через нестачу вітаміну D в організмі.

Експерти визначили середній рівень вітаміну D у жителів двох десятків європейських країн й порівняли отримані дані зі статистикою захворюваності та смертності від COVID-19 в цих державах. Таку заяву зробили вчені з Фонду лікарні королеви Єлизавети і Університету Східної Англії, яку опублікували на веб-порталі Research Square.

Виявилося, що летальність від коронавірусу вища, якщо середній рівень вітаміну D по країні нижчий. Експерти зафіксували особливо низький рівень вітаміну у жителів Іспанії, Італії та Швейцарії.

Раніше науковці з Великої Британії порадили приймати вітамін D під час пандемії коронавірусу. Фахівці наголошували, що через самоізоляцію та карантин люди обмаль часу проводять на вулиці, тому не потрапляють під сонячні промені й не отримують дану речовину в достатній кількості. При цьому вчені заявляли, що вітамін D ніяк не захищає від коронавірусу.

Нагадаємо, вчені Іспанської академії дерматології заявили, що COVID-19 може проявлятися у вигляді різних висипань і новоутворень на шкірі. У 19% випадків у хворих на коронавірус пацієнтів можуть з’являтися пухирці або почервоніння, як при обмороженні — частіше на пальцях рук і ніг.