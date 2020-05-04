В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса, постепенно ослабляют в ряде стран Европы.

В Германии начался второй этап снятия карантина — во многих федеральных землях с сегодняшнего дня разрешена работа парикмахерских, музеев, ботанических садов и зоопарков. Также в школы возвращается часть учеников, а для верующих — будут открыты церкви, мечети и синагоги, сообщает DW.

В ряде федеральных земель позволили открыть все магазины и торговые центры независимо от величины их торговой площади.

Однако сохраняются требования относительно соблюдения правил гигиены, дистанции и других антикоронавирусных рекомендаций. В земле Саксония-Анхальт позволили встречи до пяти человек при соблюдении минимальной дистанции 1,5 м. Однако в остальных 15 землях сохраняется запрет на встречи более двух человек.

В Хорватии с сегодняшнего дня началась вторая фаза ослабления карантина — открываются детские и спортивные площадки, клиники, парикмахерские, косметические салоны. Об этом в своем Твиттере сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

Меры социальной дистанции и защиты остаются обязательными, — отметил Кирилич.

Ранее в Хорватии позволили богослужения в церквях, в случае соблюдения ограничительных мер.

Первый этап ослабления карантина в Хорватии начался 27 апреля. Тогда открылись некоторые торговые заведения и было восстановлено движение транспорта.

В Сербии, где был введен один из самых суровых карантинов, также начинают ослаблять ограничения. С сегодняшнего дня открываются кафе и рестораны, а также частично восстанавливает работу общественный транспорт, сообщает издание «Эхо Москвы».

В четверг могут быть отменены режим чрезвычайной ситуации и комендантский час, действующий с 18.00 до 5.00 утра. В пятницу планируют открыть городские парки и торговые центры, а в следующий понедельник — детсады.

Также жесткий карантин, который действовал два месяца, ослабляет Италия, сообщает агентство ANSA.

Новые послабления предусматривают восстановление работы производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Через две недели должна заработать розничная торговля.

Ослабляют карантин и на Кипре. В частности, с 9 мая должны заработать заведения общественного питания и морские порты, которые смогут принимать круизные лайнеры. Также заработают гостиницы для туристов.

Напомним, перенесен допрос чиновников горсовета Черкасс, которые недавно решили ослабить введенные в городе карантинные мероприятия.