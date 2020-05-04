Коронавирус в Украине: как живут Черкассы без карантина

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Ракурс

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ситуация с коронавирусом в городе «под контролем», а Нацгвардии на улицах он не видел. Таким образом он отреагировал на информацию о том, что в город направили дополнительные силы Национальной гвардии в ответ на игнорирование Черкассами правил жесткого карантина.

Пока никакой Нацгвардии не видел, все спокойно… Кто вам сказал, что Черкассы занимают одну из первых ступенек (по заболеваемости COVID-19 — ред.)? Это Черкасская область, это не статистика по городу. Сейчас 14 больных в Черкасской городской инфекционной больнице. Так что, я думаю, нет никаких проблем, все под контролем и все работает, — сказал Бондаренко в интервью НВ.

Мэр Черкасс предположил, что его конфликт с топ-чиновниками обусловлен тем, что он «посмел перечить „центру“» и озвучил мнение всей Украины. Вместе с тем, Бондаренко в очередной раз раскритиковал «двойные стандарты», которые, по его словам, наблюдаются во время карантина в Украине.

Отдельные рестораны и отдельные крупные бизнесы работают, а малые предприниматели должны в этот период оставаться дома, люди не должны выходить в парк, но разрешено — в ломбард… должны в тысячных очередях стоять в «Эпицентры»… Они не могут посетить парк с ребенком, но могут с собакой, — возмущается городской голова.

По его словам, в Черкассах нет нарушений режима карантина, а решение о его ослаблении принято для «разгрузки „Эпицентров“» и, чтобы дать возможность выживать малым предпринимателям.

По мнению Бондаренко, противостояние между «центром» и местными властями могут привести к «хаосу в стране».

Мы не хотим, чтобы нами руководили дилетанты. Одно правительство сменилось другим — мы не видим нормального диалога между органами государственной власти и органами местного самоуправления… Насколько мне известно, уже и темники приготовили в «Слуге народа»: как дискредитировать мэра, как сделать из него коррупционера, наркомана и тому подобное. К сожалению, власть новая, а методы старые, — резюмировал Бондаренко.

Решение исполнительного комитета по ослаблению карантина в Черкассах мэр называет «исключительно восстановлением социальной справедливости». Другая причина ослабления карантина, по его словам, это нехватка средств в местных бюджетах, куда из-за остановки экономики не поступают налоги и сборы.

В то же время глава Министерства здравоохранения Максим Степанов считает ослабление карантина местными властями фактическим нарушением закона, поскольку «органы местного самоуправления не имеют таких полномочий».

Была нарушена и другая процедура: должны были проводиться сборы специалистов и вирусологов, чтобы проанализировать ситуацию в городе и в стране для данного решения, — отметил Степанов.

Сегодня должен состояться допрос мэра Черкасс, который не послушался центральную власть.

Напомним, городской совет Черкасс 30 апреля решил ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей. В городе позволили открывать магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов и ряд других объектов. Действия городских властей осудил Минздрав, назвав такое решение «катастрофой».

Прокуратура Черкасской области объявила о начале расследования возможных неправомерных действий местных чиновников.

По состоянию на 4 мая в Украине зафиксировано 12 331 случай инфицирования коронавирусом, из них 312 — в Черкасской области.

Отметим, что ранее мэр Черкасс, наоборот, призывал к усилению карантина. Он даже записал в Фейсбук соответствующее видео.

Обращаюсь к представителям правоохранительных органов. На вас фактически возлагается львиная доля всех мероприятий, которые мы вместе с вами будем разрабатывать. Я попросил бы вас жестче действовать в этой ситуации, потому что, мне кажется, что время пришло. К сожалению, и демократия, то, происходит сейчас, ни к чему хорошему не приведет, — отмечал Бондаренко.

Он также выразил благодарность за принятые «карантинные» меры.