Коронавірус в Україні: як живуть Черкаси без карантину

https://racurs.ua/ua/n137654-bondarenko-rozpoviv-chy-spravdi-u-cherkasy-vvely-nacgvardiu.html

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Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що ситуація з коронавірусом в місті «під контролем», а Нацгвардії на вулицях він не бачив. Таким чином він відреагував на інформацію про те, що до міста скерували додаткові сили Національної гвардії у відповідь на ігнорування правил жорсткого карантину у Черкасах.

Поки що жодної Нацгвардії не бачив, все спокійно… Хто вам сказав, що Черкаси займають одну з перших сходинок (щодо захворюваності на COVID-19 — ред.)? Це Черкаська область, це не статистика по місту. Зараз 14 хворих в Черкаській міській інфекційній лікарні. Так що, я думаю, немає жодних проблем, все під контролем і все працює, — сказав Бондаренко в інтерв’ю НВ.

Мер Черкас припустив, що його конфлікт з топ-посадовцями обумовлений тим, що він «посмів перечити „центру“» та озвучив думку всієї України. Разом з тим, Бондаренко в черговий раз розкритикував «подвійні стандарти», які, за його словами, спостерігаються під час карантину.

Окремі ресторани та окремі великі бізнеси працюють, а малі підприємці повинні в цей період залишатися вдома, не повинні виходити в парк, але дозволено — в ломбард… мають в тисячних чергах стояти до «Епіцентру… Вони не можуть відвідати парк із дитиною, але можуть з собакою, — обурюється міський голова.

За його словами, у Черкасах немає порушень режиму карантину, а рішення щодо його послаблення ухвалено задля «розвантаження «Епіцентрів»» та, щоб дати можливість виживати малим підприємцям.

На думку Бондаренка, протистояння між «центром» та місцевою владою можуть призвести до «хаосу в країні».

Ми не хочемо, щоби нами керували дилетанти. Один уряд змінився, інший — ми не бачимо нормального діалогу між органами державної влади і органами місцевого самоврядування… Наскільки мені відомо, вже і темники наготовили в «Слузі народу»: як дискредитувати мера, як зробити з нього корупціонера, наркомана тощо. На жаль, влада нова, а методи старі, — резюмував Бондаренко.

Рішення виконавчого комітету щодо послаблення карантину у Черкасах мер називає «виключно відновленням соціальної справедливості». Інша причина послаблення карантину, з його слів, це брак коштів у місцевих бюджетах, куди через зупинку економіки не надходять податки і збори.

Водночас очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов вважає послаблення карантину місцевою владою фактичним порушенням закону, оскільки «органи місцевого самоврядування не мають таких повноважень».

Однак була порушена і інша процедура: мали проводитися збори фахівців і вірусологів, щоб проаналізувати ситуацію в місті і в країні для даного рішення, — зауважив Степанов.

Сьогодні має відбутися допит мера Черкас, який не послухався центральну владу.

Нагадаємо, міська рада Черкас 30 квітня вирішила послабити карантин після масових звернень підприємців. У місті дозволили відкрити магазини непродовольчих товарів, перукарні, літні майданчики ресторанів і низку інших об'єктів. Дії міської влади засудило МОЗ, назвавши таке рішення «катастрофою».

Прокуратура Черкаської області оголосила про початок розслідування можливих неправомірних дій місцевих посадовців. Станом на 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок інфікування коронавірусом, з них 312 — у Черкаській області.

Зауважимо, що раніше мер Черкас, навпаки, закликав до посилення карантину. Він навіть записав у Фейсбук відповідне відео.

Звертаюся до представників правоохоронних органів. На вас фактично покладається левова частка всіх заходів, які ми разом з вами будемо розробляти. Я попросив би вас жорсткіше діяти в цій ситуації, бо, мені здається, що час настав. Тому що, на жаль, та демократія, яка відбувається зараз, ні до чого доброго не призведе, — зазначав Бондаренко.

Він також висловлював вдячність за вжиті заходи.