Юрій Вітренко – директор НАК «Нафтогаз України». Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n137653-krym-povernut-a-shredera-zvilnyat-z-gazpromu-vitrenko-vidreaguvav-zaklyk-eks-kanclera-frn.html

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Юрій Вітренко, директор НАК «Нафтогаз України», прокоментував висловлювання колишнього німецького канцлера Герхарда Шредера про те, що окупований Росією Крим ніколи вже не буде українським.

Вітренко вважає, що окупований півострів все ж повернеться в склад України, а сам Шредер буде звільнений з російської компанії «Газпром». Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

Росія буде змушена повернути Крим Україні, а Шредер буде звільнений з дочірньої структури «Газпрому» (Північний потік 2), — йдеться в повідомленні.

Глава «Нафтогазу» нагадав, що нещодавно один із керівників «Газпрому» Олександр Медведєв заявив, що «швидше Земля буде обертатися навколо Місяця, ніж Росія продовжить транзит через Україну після 2019 року». Однак згодом стало відомо, що транзит газу Україною продовжиться, а держава отримає 5 млрд дол. компенсацій. Сам Медведєв позбувся своєї посади, а будівництво «Північного потоку 2» було призупинене.

Нагадаємо, колишній канцлер ФРН та відомий лобіст Кремля Герхард Шредер, який очолює раду директорів державної компанії «Роснафта» і раду акціонерів Nord Stream AG, в інтерв’ю виданню Tagesspiegel закликав західні країни зняти санкції з РФ, оскільки вони нібито не діють. Крім того, він заявив, що жоден російський президент ніколи не поверне Україні окупований Крим.

Після такої заяви посол в Берліні Андрій Мельник запропонував Шредеру укласти парі, що ще за життя екс-канцлера окупований росіянами півострів повернеться до України.