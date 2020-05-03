Київ і область закидало градом, фото — РБК-Україна

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Дощ і град випали у неділю в Києві. Погода після кількох тижнів посухи розвернулася в інший бік. Вже декілька днів в столичному регіоні йдуть зливи з грозами, а сьогодні погіршення погодних умов спричинив сильний град.

Він випав у Києві та області. При цьому сильна злива 3 травня спричинила ще й затори на виїзді зі столиці. Водії боялися їхати через мінімальну видимість на дорозі. В мережі відразу з’явилися відео, які ілюструють погодний катаклізм.

Зокрема, у райцентрі Макарів, що за 30 км від Києва, випав град діаметром кілька сантиметрів.

Сьогодні мерія Києва повідомила про штормове попередження по першому з трьох рівнів метеорологічної небезпеки.

Синоптики оголосили, що у другій половині дня в Києві очікується погіршення погодних умов — очікуються град та шквали вітру до 15−20 м/с. Негода утримається до кінця доби, 3 травня.