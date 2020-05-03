Джонсон був при смерті, британському прем’єру інтенсивно подавали кисень, фото — The Sun

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Борис Джонсон міг померти від COVID-19. Прем'єр-міністр Великої Британії зізнався, що був дуже близький до смерті, коли хворів на коронавірус.

Лікарі готувалися до варіанту про оголошення його смерті, зізнався Джонсон в інтерв’ю The Sun.

Це був важкий момент, я не буду цього заперечувати. Я був далеко не в кращій формі. У лікарів були домовленості про те, що робити, якщо все піде зовсім погано, — сказав прем'єр-міністр Великої Британії.

За його словами, було складено кілька особливих планів дій на той випадок, якби він помер через інфекцію. Джонсон водночас відмовлявся прийняти факт того, що може померти.

Було б неправильно говорити, що на різних етапах я думав: «Ось і все». Щось всередині продовжувало переконувати мене, що врешті-решт все буде добре, — додав він.

Джонсон також зазначив, що довгий час отримував «літри кисню» і не міг повірити, що всього за кілька днів стан його здоров’я настільки погіршився.

Я пам’ятаю, що відчував себе дуже розчарованим. Я не міг зрозуміти, чому мені не стає краще, — заявив прем'єр.





Критичний момент настав, коли медики мали намір поставити трубку в його горло, але вирішили просто дати кисневу маску, щоб прем'єр отримував літри кисню.

Учора Джонсон розповів, що він і його наречена Керрі Саймондс назвали сина, народженого у квітні, Вілфредом Лоурі Ніколасом Джонсоном. Ім’я Ніколас обрали на честь двох лікарів, які врятували життя британському прем'єру.