Новини Латвії: Аеропорт Риги закрили через великий безпілотник, який вийшов з-під контролю, фото — БеЛта

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Ракурс

У Латвії великий безпілотний літальний апарат вийшов з-під контролю і відправився у політ. Знайти дрон не вдається вже другий день.

Влада сьогодні була змушена про всяк випадок закрити повітряний простір аеропорту «Рига», повідомив міністр транспорту Латвії Таліс Лінкайтс у Твіттер. Через інцидент з дроном літак авіакомпанії SmartLynx, що здійснював рейс Урумчі — Рига здійснив посадку в Таллінні.

Латиши повідомили сусідні країни про цей інцидент на той випадок, якщо він перетне кордон. Це перший подібний випадок в країні. Дрон шукають за допомогою вертольоту Мі-17.

Безпілотник, розмір якого становить 5,5 на 3,5 м, зник 2 травня. Його система управління відключилася з технічних причин. На момент втрати контролю над дроном він міг перебувати на висоті понад 200 м. Зниклий дрон важить 26 кілограмів, швидкість його польоту складає 70 км/год.

За яких обставин було втрачено управління над безпілотником і кому він належить, не повідомляється.

Раніше «Ракурс» писав про те, що в Естонії створили робота Multiscope Rescue. Він зможе ефективно гасити пожежі на ділянках, які небезпечні для людини.