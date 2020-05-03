Аэропорт Риги закрыли из-за большого беспилотника, который вышел из-под контроля, фото — БэЛта

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Ракурс

В Латвии большой беспилотный летательный аппарат вышел из-под контроля и отправился в неуправляемый полет. Найти дрон не удается уже второй день.

Власть сегодня была вынуждена на всякий случай закрыть воздушное пространство аэропорта «Рига», сообщил министр транспоррта Латвии Талис Линкайтс в Твиттер. Из-за инцидента с дроном самолет авиакомпании SmartLynx, совершавший рейс Урумчи — Рига совершил посадку в Таллинне.

Латыши сообщили соседним странам об этом инциденте на тот случай, если он пересечет границу. Это первый подобный случай в стране. Дрон ищут с помощью вертолета Ми-17.

Беспилотник, размер которого составляет 5,5 на 3,5 м, исчез 2 мая. Его система управления отключилась по техническим причинам. На момент потери контроля над дроном он мог находиться на высоте более 200 м. Пропавший дрон весит 26 кг, скорость его полета составляет 70 км/ч.

При каких обстоятельствах было утрачено управление и кому принадлежит беспилотник, не сообщается.

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