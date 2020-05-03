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«Гетьман Сагайдачний» провів стрільби у Чорному морі і зловив на гарячому російських порушників (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n137633-getman-sagaydachnyy-proviv-strilby-u-chornomu-mori-i-zlovyv-na-garyachomu-rosiyskyh-porushnykiv.htmlРакурс
Військові навчання відбулися у Чорному морі за участю флагманського корабля ВМС України — фрегата «Гетьман Сагайдачний». Судно провело навчальні стрільби з артилерійської установки і здійснило пуск ракет.
«Гетьман Сагайдачний» знову вийшов у Чорне море, повідомляє прес-служба ВМС. Для цього закрили ділянку Чорного моря — фрегат проводив й ракетні випробовування.
Екіпаж виконав стрільби з корабельної артилерійської установки АК-100, знищив умовного противника із зенітної автоматичної артилерійської 30-ти міліметрової установки АК-630.
Вперше за декілька років «Гетьман Сагайдачний» під час військових навчань провів стрільби з пускового ракетного комплексу ПК-16. Екіпаж таким чином створив радіоелектронні перешкоди, які утворюють так звані «хмари» для виведення з курсу наведених на корабель ракет.
Українські військові моряки зафіксували порушення морського права та присутність Чорноморського флоту РФ в окупованих морських ділянках. Під час навчань фрегат помітив військові розвідувальні кораблі Росії у районі Голіцинських газових родовищ.
Команда нашого флагмана спостерігала також, як російський танкер спустив з флагштоку російський триколор, аби українські моряки його не зафіксували.