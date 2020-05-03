Военные учения в Черном море: «Гетман Сагайдачный» провел стрельбы, скриншот видео

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Военные учения состоялись в Черном море с участием флагманского корабля ВМС Украины — фрегата «Гетман Сагайдачный». Судно провело учебные стрельбы из артиллерийской установки и осуществило пуски ракет.

«Гетман Сагайдачный» вышел в Черное море, сообщает пресс-служба ВМС. Для этого закрыли участок моря, поскольку фрегат проводил и ракетные испытания.

Экипаж выполнил стрельбы из корабельной артиллерийской установки АК-100, уничтожил условного противника с помощью зенитной автоматической артиллерийской 30-мм установки АК-630.

Впервые за несколько лет «Гетман Сагайдачный» во время военных учений провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16. Экипаж таким образом создал радиоэлектронные помехи, которые образуют так называемые «облака» для защиты от наведенных на корабль ракет.

Украинские военные моряки зафиксировали и нарушения морского права — присутствие Черноморского флота РФ в оккупированных морских участках. Во время учений фрегат заметил военные разведывательные корабли России в районе Голицынских газовых месторождений.

Команда нашего флагмана наблюдала также, как российский танкер спустил с флагштока российский триколор, чтобы украинские моряки его не зафиксировали.