Ослабить карантин требовали предприниматели под офисом Зеленского, скриншот видео

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Ослабить карантин и установить справедливость в соблюдении ограничений различными видами бизнеса требовали сегодня у президента Владимира Зеленского участники акции протеста.

Несколько десятков митингующих 3 мая пришли с акции протеста, которая проходила на Майдане Независимости, к Офису президента на Банковой и требовали разрешить работать малому бизнесу.

Митинг состоялся под лозунгом #SaveФОП («Спасите ФЛП» — англ.), сообщается в трансляции с Банковой. Предприниматели под Офисом президента требовали у власти поддержки во время карантина.

Один из участников акции рассказал «Громадському», что закрыл бизнес еще 18 марта. Мужчина торгует смартфонами в одном из ТРЦ столицы. Он призывает власть позволить работать предпринимателям с использованием дезинфекторов, а также соблюдая социальную дистанцию.

Хочется справедливости после «велюровых ресторанов», мы против двойных стандартов. Если не хотите открывать малый бизнес, предоставьте ему финансовую помощь, — рассказал участник акции.

В Киев сегодня прибыли представители бизнеса из Львова, Харькова, Чернигова, Винницы, Закарпатья и Хмельницкой области. Протестующие были в масках и соблюдали дистанцию.

Ранее 30 апреля предприниматели пришли к Кабмину и требовали ослабить карантинные мероприятия, а между мэром Черкасс и представителями центральной власти разгорелся конфликт из-за разрешения городских властей работать объектам торговли и услуг.