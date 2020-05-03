Підприємці прийшли до Зеленського вимагати послабити карантин, скріншот відео

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Послабити карантин та встановити справедливість щодо дотримання обмежень різними видами бізнесу вимагали сьогодні у президента Володимира Зеленського учасники акції протесту.

Декілька десятків мітингарів 3 травня прийшли із акції протесту, що відбувалася на Майдані Незалежності, до Офісу президента на Банковій і вимагали дозволити малому бізнесу працювати.

Мітинг відбувся під гаслом #SaveФОП («Врятуйте ФОП» — англ.), повідомляється у трансляції з Банкової. Підприємці-протестувальники під Офісом президента вимагали від влади підтримки під час карантину.

Один з учасників акції розповів «Громадському», що закрив бізнес ще 18 березня. Чоловік торгує смартфонами в одному з ТРЦ столиці. Він закликає владу дозволити працювати підприємцям з використанням дезінфекторів, а також дотримуючись соціальної дистанції.

Хочеться справедливості після «велюрових ресторанів», ми проти подвійних стандартів. Якщо не хочете відкривати малий бізнес, надайте фінансову допомогу, — розповів учасник акції.





До Києва сьогодні прибули представники бізнесу з Львова, Харкова, Чернігова, Вінниці, Закарпаття та Хмельниччини. Протестувальники були в масках і дотримувалися дистанції.

Раніше 30 квітня підприємці прийшли до Кабміну вимагати послабити карантинні заходи, а між мером Черкас та представниками центральної влади розгорівся конфлікт через дозвіл міської влади працювати об'єктам торгівлі та послуг.