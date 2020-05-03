Погода в Україні на 4 травня: Україну накриють дощі з грозами, фото — Pixabay

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Погода в Україні завтра, 4 травня, очікується дощовою, але теплою. Пройдуть дощі і грози. У південних, центральних і східних областях температура повітря буде в межах 19−23° тепла, на заході удень — 15−19° тепла.

Вночі у західних областях повітря прогріється до 6−8° тепла, у центральних, північних, східних та південних областях — 10−12° тепла, повідомляє Гідрометцентр.

Вітер очікується північно-східний, у південних і східних областях південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Києві 4 травня протягом доби буде дощовою. Дощі будуть супроводжуватися грозами. Вночі температура повітря становитиме 11−13° тепла, вдень — 18−20° тепла.

В Одесі у перший день нового тижня синоптики прогнозують дощі з грозами протягом доби. Вночі температура становитиме 10−12° тепла, а вдень — 20−22° тепла.

Погода у Львові 4 травня: впродовж доби йтимуть дощі з грозами. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 8−10° тепла, вдень — піднімуться до 15−17° тепла.

У Дніпрі в понеділок прогнозується вдень дощ з грозою, ніч пройде без істотних опадів. Вночі градусники покажуть 10−12° тепла, вдень — 23−25° тепла.

У Харкові погода 4 травня буде теплою. Днем пройдуть дощі з грозами, вночі опадів не очікується. Нічна температура 10−12° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 23−25° тепла.

Геомагнітна обстановка в Києві 4 травня буде відносно спокійною. Тільки уранці (6.00) очікуються сильніші збурення.