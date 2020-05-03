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Погода в Украине на 4 мая: все регионы накроют дожди с грозами (КАРТА)https://racurs.ua/n137631-pogoda-v-ukraine-na-4-maya-vse-regiony-nakrout-dojdi-s-grozami-karta.htmlРакурс
Погода в Украине завтра, 4 мая, ожидается дождливой, но теплой. Пройдут дожди и грозы. В южных, центральных и восточных областях температура воздуха будет в пределах 19−23° тепла, на западе днем — 15−19° тепла.
Ночью в западных областях воздух прогреется до 6−8° тепла, в центральных, северных, восточных и южных областях — 10−12 ° тепла, сообщает Гидрометцентр.
Ветер ожидается северо-восточный, в южных и восточных областях юго-восточный, 5−10 м/с.
Погода в Киеве 4 мая в течение суток будет дождливой. Дожди будут сопровождаться грозами. Ночью температура воздуха составит 11−13° тепла, днем —- 18−20 ° тепла.
В Одессе в первый день новой недели синоптики прогнозируют дожди с грозами в течение суток. Ночью температура составит 10−12° тепла, а днем — 20−22° тепла.
Погода во Львове 4 мая: в течение суток будут идти дожди с грозами. Ночью столбики термометров опустятся до 8−10° тепла, днем —- поднимутся до 15−17° тепла.
В Днепре в понедельник прогнозируется днем дождь с грозой, ночь пройдет без осадков. Ночью воздух прогреется до 10−12° тепла, днем — до 23−25° тепла.
В Харькове погода 4 мая будет теплой. Днем и ночью пройдут дожди с грозами, ночью осадков не ожидается. Ночная температура 10−12° тепла, днем столбики термометра поднимутся до 23−25 ° тепла.
Геомагнитная обстановка в Киеве 4 мая будет относительно спокойной. Только утром (6.00) ожидаются небольшие возмущения.