Погода в Украине на 4 мая: все регионы накроют дожди с грозами, фото — Pixabay

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Погода в Украине завтра, 4 мая, ожидается дождливой, но теплой. Пройдут дожди и грозы. В южных, центральных и восточных областях температура воздуха будет в пределах 19−23° тепла, на западе днем ​​— 15−19° тепла.

Ночью в западных областях воздух прогреется до 6−8° тепла, в центральных, северных, восточных и южных областях — 10−12 ° тепла, сообщает Гидрометцентр.

Ветер ожидается северо-восточный, в южных и восточных областях юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 4 мая в течение суток будет дождливой. Дожди будут сопровождаться грозами. Ночью температура воздуха составит 11−13° тепла, днем —​- 18−20 ° тепла.

В Одессе в первый день новой недели синоптики прогнозируют дожди с грозами в течение суток. Ночью температура составит 10−12° тепла, а днем ​​— 20−22° тепла.

Погода во Львове 4 мая: в течение суток будут идти дожди с грозами. Ночью столбики термометров опустятся до 8−10° тепла, днем —​- поднимутся до 15−17° тепла.

В Днепре в понедельник прогнозируется днем ​​дождь с грозой, ночь пройдет без осадков. Ночью воздух прогреется до 10−12° тепла, днем ​​— до 23−25​° тепла.

В Харькове погода 4 мая будет теплой. Днем и ночью пройдут дожди с грозами, ночью осадков не ожидается. Ночная температура 10−12° тепла, днем ​​столбики термометра поднимутся до 23−25 ​° тепла.

Геомагнитная обстановка в Киеве 4 мая будет относительно спокойной. Только утром (6.00) ожидаются небольшие возмущения.