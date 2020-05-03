НАТО готовится противостоять второй волне коронавируса. Фото: netdna-ssl.com

https://racurs.ua/n137630-nato-uje-gotovitsya-protivostoyat-vtoroy-volne-koronavirusa-spiegel.html

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НАТО опасается второй волны коронавируса этой осенью и разрабатывает план действий на этот случай.

На минувшей неделе послы стран-членов Североатлантического альянса провели закрытую встречу с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Стороны договорились безотлагательно начать готовить план действий противодействию пандемии. НАТО хочет быть подготовленным к пандемии и оказывать поддержку странам-партнерам. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что отвечать за разработку плана действий противостояния COVID-19 будет генерал США Тодд Волтерс. Этот разработанный план могут принять на встрече министров обороны в июне этого года.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что план действий относительно второй волны коронавируса станет лакмусовой бумажкой для доверия и сплоченности в альянсе. Послы также согласились разработать более долгосрочный «План действий в ответ на пандемию».

Напомним, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд ранее заявлял, что новая волна коронавируса в Соединенных Штатах Америки может стать еще более ужасной, чем первая. Кроме того, она может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.