В селе установили КПП. Фото: rv.gov.ua

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В Ровенской области произошла вспышка коронавируса в еще одном населенном пункте.

Контрольно-пропускной пункт установили в селе Познань Рокитновского района. Здесь увеличивается количество больных COVID-19, инфекцию подтвердили у шести человек. Решение усилить карантинные мероприятия и установить блокпост в населенном пункте было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщила пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.

С 2 мая на въезде в село круглосуточно дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. Гражданам, которые хотят въехать в село, делают температурный скрининг, дезинфицируют транспорт, проверяют документы и выясняют причину приезда. Кроме того, в пределах населенного пункта ограничили передвижение людей и движение транспорта с 20.00 до 8.00.

Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль 3 мая на собственной странице в Facebook сообщил, что за минувшие сутки в области зафиксировали девять новых случаев заражения: четыре больных в Ровно, по двое в Березнивском и Радивиловском районе. Еще одного больного обнаружили в Рокитновском районе.

В целом в регионе уже 733 человека подхватили коронавирусную инфекцию COVID-19. Болезнь унесла жизни 18 человек.

Напомним, в Николаевской области в результате вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 полностью изолировали от внешнего мира село Семеновка. Этот населенный пункт Благодатненской объединенной территориальной общины закрыли на въезд и выезд.