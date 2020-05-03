У селі встановили КПП. Фото: rv.gov.ua

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У Рівненській області стався спалах коронавірусу в ще одному населеному пункті.

Контрольно-пропускний пункт встановили у селі Познань Рокитнівського району. Тут збільшується кількість хворих на COVID-19, інфекцію підтвердили у шести осіб. Рішення посилити карантинні заходи та встановити блокпост в населеному пункті було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС. Про це повідомила прес-служба Рівненської обласної державної адміністрації.

З 2 травня на в’їзді в село цілодобово чергують рятувальники, поліцейські, медики та прикордонники. Громадянам, які хочуть в’їхати в село, роблять температурний скринінг, дезінфікують транспорт, перевіряють документи та з’ясовують причину приїзду. Крім того, в межах населеного пункту обмежили пересування людей та рух транспорту з 20.00 до 8.00.

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль 3 травня на власній сторінці у Facebook повідомив, що за минулу добу в області зафіксували дев’ять нових випадків зараження: четверо хворих у Рівному, по двоє в Березнівському та Радивилівському районі. Ще одного хворого виявили у Рокитнівському районі.

Загалом у регіоні вже 733 особи підхопили коронавірусну інфекцію COVID-19. Хвороба забрала життя 18 осіб.

Нагадаємо, Миколаївській області внаслідок спалаху коронавірусної інфекції COVID-19 повністю ізолювали від зовнішнього світу село Семенівка. Цей населений пункт Благодатненської об'єднаної територіальної громади закрили на в’їзд і виїзд.