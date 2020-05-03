НАТО готується протистояти другій хвилі коронавірусу. Фото: netdna-ssl.com

https://racurs.ua/ua/n137630-nato-vje-gotuietsya-protystoyaty-drugiy-hvyli-koronavirusu-spiegel.html

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НАТО побоюється другої хвилі коронавірусу цієї осені і розробляє план дій на цей випадок.

На минулому тижні посли країн-членів Північноатлантичного альянсу провели закриту зустріч з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом. Сторони домовилися невідкладно почати готувати план дій протидії пандемії. НАТО хоче бути підготовленим до пандемії й надавати підтримку країнам-партнерам. Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що відповідатиме за розробку плану дій протистояння COVID-19 генерал США Тодд Волтерс. Цей розроблений план можуть прийняти на зустрічі міністрів оборони в червні цього року.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що план дій щодо другої хвилі коронавірусу стане лакмусовим папірцем для довіри і згуртованості в альянсі. Посли також погодилися розробити більш довгостроковий «План дій у відповідь на пандемію».

Нагадаємо, директор Центру з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфілд раніше заявляв, що нова хвиля коронавірусу у Сполучених Штатах Америки може стати ще жахливішою, ніж перша. Крім того, вона може збігтися з епідемією сезонного грипу.