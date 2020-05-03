Джонсон был при смерти, британскому премьеру интенсивно подавали кислород, фото — The Sun

https://racurs.ua/n137635-djonson-byl-pri-smerti-britanskomu-premeru-intensivno-podavali-kislorod-the-sun.html

Ракурс

Борис Джонсон мог умереть от COVID-19. Премьер-министр Великобритании признался, что был очень близок к смерти, когда болел коронавирусом.

Врачи готовились к варианту об объявлении его смерти, признался Джонсон в интервью The Sun.

Это был тяжелый момент, я не буду этого отрицать. Я был далеко не в лучшей форме. У врачей были договоренности о том, что делать, если все пойдет совсем плохо, — сказал премьер-министр Великобритании.

По его словам, было составлено несколько особых планов действий на случай, если бы он умер из-за инфекции. Джонсон в то же время отказывался до последнего принять факт того, что может умереть.

Было бы неправильно говорить, что на разных этапах я думал: «Вот и все». Что-то внутри продолжало убеждать меня, что в конце концов все будет хорошо, — добавил он.

Джонсон также отметил, что долгое время получал «литры кислорода» и не мог поверить, что всего за несколько дней состояние его здоровья настолько резко ухудшилось.

Я помню, что чувствовал себя очень разочарованным. Я не мог понять, почему мне не становится лучше, — заявил премьер.





Критический момент наступил, когда медики хотели поставить трубку в его горло, но решили просто дать кислородную маску, чтобы премьер получал литры кислорода.

Вчера Джонсон рассказал, что он и его невеста Керри Саймондс назвали сына, родившегося в апреле, Вилфредом Лоури Николасом Джонсоном. Имя Николас выбрали в честь двух врачей, которые спасли жизнь британскому премьеру.